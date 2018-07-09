Нижегородский облсуд отказал депутату Роману Лаптеву в апелляции на решение об изъятии его квартиры Политика

Роман Лаптев Фото: Городская Дума Арзамаса

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова

Облсуд отказал депутату Думы Арзамаса Нижегородской области, директору ООО "Юридическое агентство "Персона" Роману Лаптеву в удовлетворении апелляции на решение суда об изъятии его квартиры в доход государства из-за неподтверждения источников доходов для ее приобретения. Об этом Лаптев сообщил НИА "Нижний Новгород" 10 июля 2018 года.

На сегодняшнем заседании облсуд подтвердил решение арзамасского городского суда, оно вступает в законную силу. Депутат сдаваться не намерен и собирается сначала подать кассационную жалобу, на удачный исход которой он уже не сильно надеется, а затем обратиться в Верховный суд РФ.

Лаптев подчеркнул, что ни один из доводов о том, что квартира изымается в пользу государства незаконно, суд апелляционной инстанции не поддержал. Напомним, данная квартира приобретена, в том числе, на средства материнского капитала, в ней прописаны двое малолетних детей. По словам арзамасского парламентария, даже мнение уполномоченного по правам ребенка, высказанное в пользу детей ответчика, делу не помогло.

На вопрос о том, когда государство попросит его освободить квартиру, Роман Лаптев точного ответа не дал, но предположил, что эта процедура не будет очень быстрой, так как сначала решение должен получить истец (прокуратура), затем передать его в Росимущество (так как квартира изымается в пользу государства), а потом, вероятно, будут подключены судебные приставы. При этом не исключены дополнительные иски по предмету спора. В частности, иск может подать банк, так как квартира приобретена в ипотеку и находится в залоге.

Напомним, депутат не смог подтвердить в суде источник средств на приобретение квартиры. По данным прокуратуры, стоимость квартиры (2 млн рублей) превысила совокупный доход депутата и его жены за три года, предшествующие отчетному периоду (2016 год). В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд, который постановил обратить квартиру парламентария в доход государства.

Не согласившись с решением Арзамасского горсуда суда, Лаптев его обжаловал.

Парламентарий ранее пояснял, что в графе оснований для приобретения указал три пункта: кредит в коммерческом банке на 750 тысяч рублей, материнский капитал и накопления за предыдущие годы. Он отмечал, что ему в вину поставлено то, что он якобы не смог бы накопить 200 тысяч рублей для приобретения квартиры.

Случай, когда из-за неподтверждения средств на покупку в доход государства обращается квартира депутата, которая при этом куплена еще и за счет материнского капитала, является прецедентом как для Нижегородской области, так и для страны в целом.