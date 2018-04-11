"Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев Политика

Роман Лаптев

"Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - сказал депутат Гордумы Арзамаса Роман Лаптев в открытом заявлении по факту изъятия у него в пользу государства купленной в 2016 году квартиры.

"Я считаю, что проверка моей декларации была проведена с массой нарушений. Неверные расчеты моих доходов и расходов, неверные данные по количеству членов семьи, игнорирование очевидных фактов – все это дает мне право подать апелляцию в Верховный суд и обратиться к губернатору Нижегородской области, а как к последней инстанции – президенту РФ", - заявил он.

Он отметил, что в 2017 году, в соответствии с федеральным законодательством, как и все депутаты сдал декларацию о доходах, но в декабре был вызван в прокуратуру города Арзамаса с просьбой дать пояснения к сведениям. "Вопрос был связан с приобретением мной квартиры на улице Свободы. В графе оснований для приобретения я указал три пункта: кредит в коммерческом банке на 750 тысяч рублей, материнский капитал, установленный законом (у меня двое детей) и накопления за предыдущие годы. Причем я сразу объяснил, что накопления эти - не за год, и не за два, а лет за восемь-десять. Все мои родственники, включая родственников жены, также дали объяснения в прокуратуре по поводу моих доходов и расходов, никто не уклонился", - подчеркнул депутат.

"При этом я предлагал не вызывать в суд моих родственников, так как сразу полагал, что их показания будут ставить под сомнения. Но сначала прокуратура сама на этом настояла, вызвала всех "до 10 колена", как говорится, а некоторых – и не по разу, а потом в обосновании написала, что их нельзя слушать, потому что они – родня. Это ли не абсурд?", - отметил Лаптев.

"Далее направили документы еще раз на дополнительную проверку – уже в прокуратуру Нижегородской области. И основным посылом этой проверки было то, что я не мог вместе с супругой на протяжении 10 лет накопить 200 тысяч рублей! Я был, мягко говоря, в недоумении: я работаю всю жизнь, с юности. Получается, что у нас в стране, в Нижегородской области, нельзя накопить 200 тысяч рублей за несколько лет?", - прокомментировал депутат.

Роман Лаптев подчеркнул, что в судебном процессе "постоянно были какие-то не поддающиеся логике небрежности". "Доходы мои проверить легко: сделали запросы в налоговую инспекцию. С расходами получилось интереснее: взяли средний прожиточный минимум по области, умножили на количество членов семьи и получили цифру расходов чуть больше цифры доходов. В моей семье четверо членов. Прожиточный минимум в области, как и во всей стране, меняется каждый квартал. В прокуратуре взяли годы с 2006 по 2015, умножили три строчки и получили общую цифру. При этом женат я с 2008, а не 2006 года. Чью жену мне приписывают на два лишних года? Налог НДФЛ мне вменили в расходы, при этом тот же налог вычли из доходов. В какой-то момент судебный процесс внезапно ускорился, а вчера буквально за 15 минут нас лишили имущества, не обращая внимания на то, что оказываются затронуты интересы детей. Я не могу объяснить своей жене этот чудовищный факт. Я, 18 лет практикующий юрист, такого еще не видел", - сказал он.

"Я абсолютно уверен, что решение суда - ангажировано, и это связано с моей депутатской деятельностью. Жители Арзамаса видели и знали, что, будучи председателем постоянной комиссии по земельным отношениям, экологии, градостроительству и муниципальной собственности, инвестиционной политике и развитию экономики в Думе Арзамаса я не раз произносил неудобные кому-то речи. Сегодня мне звонят многие коллеги - и депутаты, и адвокаты, и судьи, - и говорят: такого в стране еще не было: чтобы прокуратура пошла против двух несовершеннолетних детей и отобрала у них материнский капитал в счет государства. Более того, квартира официально в ипотеке, она с обременением", - заявил депутат.

"Такое ощущение что кто-то пришел и попросил вынести такое решение. К сожалению, до сих пор у нас в Нижегородской области остается телефонное право. Все началось с того, что Роман Антонов, который восемь месяцев назад был еще заместителем губернатора по внутренней политике, написал ходатайство на имя главы области – провести в отношении меня (единственного из 25 человек-депутатов арзамасской Гордумы) проверку. Ну вот такой у него был функционал по закону. Почему я оказался при этом единственным под "прицелом"? Не знаю, для меня это загадка. Возможно, это эхо какой-то давней политической войны", - сказал Лаптев.

Депутат намерен подавать апелляцию и обратиться к врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину. "Я считаю, что с приходом нового руководителя региона политические дела должны разбираться хотя бы объективно. Пока складывается ощущение, что у нас идет охота на ведьм: если ты депутат, тебе лоб намазали зеленкой и тебя однозначно забросают камнями и палками. Но ведь нас выбирали люди! На моем округе у меня на выборах было два сильнейших противника с серьезными ресурсами, а люди все равно проголосовали за меня. Кто вообще пойдет в депутаты, если с парламентариями будут так обращаться?", - заключил Лаптев.

Напомним, что 12 апреля суд обратил в доход России квартиру депутата Думы Арзамаса Нижегородской области.