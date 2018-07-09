Последние новости рубрики Общество
10 июля 2018 19:11  [58] Около 60 человек приняли участие в общественных слушаниях по пенсионной реформе в Нижнем Новгороде 10 июля
10 июля 2018 18:51  [206] Исследовательская экспедиция "Плавучего университета Волжского бассейна" стартовала 9 июля из Нижнего Новгорода
10 июля 2018 18:28  [62] Россия и Ямайка планируют увеличить взаимное безвизовое посещение стран до 90 дней в год
10 июля 2018 17:58  [322] МЧС предупреждает о возможности подтоплений и оползней из-за ливней в Нижегородской области 10 июля
10 июля 2018 17:56  [678] Мэр Нижнего Новгорода назвал "ошибку проектантов" предварительной причиной размыва брусчатки на набережных
10 июля 2018 17:04  [109] Правительство РФ планирует сократить вдвое размер минимального пенсионного страхового взноса
10 июля 2018 16:58  [522] Администрация Дзержинска Нижегородской области рассчитывает на досрочное завершение благоустройства парка "Радуга"
10 июля 2018 16:45  [152] НРО КПРФ подало повторное уведомление о проведении митинга против повышения пенсионного возраста в Нижнем Новгороде
10 июля 2018 16:20  [230] Правительство РФ передало Нижегородской области 309,5 га земли в Приокском районе
10 июля 2018 15:48  [684] Рейс "Ижавиа" Анапа – Нижний Новгород 10 июля задерживается почти на пять часов из-за сбоя графика
Общество

Исследовательская экспедиция "Плавучего университета Волжского бассейна" стартовала 9 июля из Нижнего Новгорода

10 июля 2018 18:51  [206] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Исследовательская экспедиция "Плавучего университета Волжского бассейна" стартовала 9 июля из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Волжского государственного университета водного транспорта Егор Гладышев 10 июля 2018 года.

Экспедиция "Плавучий университет Волжского бассейна" проводится уже в четвертый раз и третий год получает грантовую поддержку Русского географического общества, председателем попечительского совета которого является президент РФ Владимир Путин. Первый рейс 2018 года пройдет по маршруту Нижний Новгород – Городец –Юрьевец. Ученые выполнят гидрофизические, гидрохимические и биологические исследования состояния вод Горьковского водохранилища и его притоков, а также рек Волга и Ока. Также в этом году исследователи планируют изучить возможности обнаружения нефтяных пятен в Горьковском водохранилище и на Волге.

Кроме Волжского государственного университета водного транспорта в проекте участвуют МГУ им. Ломоносова, ННГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Минина, Верхнее-Волжское УГМС, нижегородское и астраханское отделения РГО. От учебно-тренажерного комплекса ВГУВТ "Академик" в первую экспедицию этого года отправился учебный теплоход "Петр Андрианов". Помимо него в научном проекте задействовано еще пять специализированных судов и более 60 научных работников и студентов.

"Проект позволил объединить вузовскую и академическую науку, придал учебному процессу новую форму, когда студенты и аспиранты принимают непосредственное участие в проводимых работах, а экспедиционная программа насыщена лекциями и практикумами ведущих российских ученых. Разнообразие выполненных исследований и их результаты подтверждают эффективность "Плавучего университета Волжского бассейна" как инновационного проекта, направленного на решение задач в сфере экологической безопасности, мониторинга состояния окружающей среды, решения задач гидродинамики и гидротехники, оценки антропогенного воздействия на речные экосистемы. Очень важен образовательные аспект работ, в ходе которых подрастающее поколение экологов и гидрологов знакомится на практике со спецификой профессии", - пояснил ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph