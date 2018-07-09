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Общество

Депутаты нижегородской Думы приняли новое положение о публичных слушаниях

11 июля 2018 11:37  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила новое положение о публичных слушаниях. Такое решение было принято большинством депутатов (29 человек) на заседании Гордумы 11 июля 2018 года без доклада.

Сообщается, что документы приводят в соответствие с нормами градостроительного кодекса России, который ранее был дополнен новой статьей. Изменения предполагают, в числе прочего, то, что стать участником публичных слушаний можно, только если человек прописан на территории, которая подпадает под предмет слушаний либо живет неподалеку от этой территории.

Ранее, на заседании профильной комиссии и на предыдущем заседании Гордумы, где положение было принято в I чтении с условием доработки, был заявлен ряд замечаний. На заседании 11 июля депутаты поинтересовались, все ли замечания учтены. "Осталось несколько вопросов технического характера, они не меняют сути документа, изменения будут внесены после принятия документа", - ответила директор правового департамента Ирина Маслова. В прокуратуре города также одобрили принятие положения.

Ранее прокуратура города высказывала замечания относительно этого документа, потребовав оповещать население о публичных слушаниях через специальные информационные стенды около мест проведения встреч.

Напомним также, что председатель союза попечительских советов парков Мария Попова ранее обращала внимание, что с принятием нового положения жителям будет сложно реализовать свое право по обсуждению проектов, если они не прописаны рядом с объектами слушаний, а также по рекреационным территориям. На закрытой для СМИ встрече в администрации, прошедшей на прошлой неделе, Попова предложила выйти с инициативой к разработчику федерального закона о внесении изменений в расширение круга лиц по паркам, скверам и другим рекреационным территориям. Тогда администрация заявила, что учтёт это мнение.

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