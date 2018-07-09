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Общество

Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" опасаются своего исключения из кредиторов при банкротстве "Квартстрой-центра"

11 июля 2018 12:05  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" (Богородский район Нижегородской области) опасаются своего исключения из реестра кредиторов в рамках процедуры банкротства ООО "Квартстрой-центр". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель инициативной группы дольщиков 11 июля 2018 года.

По словам собеседника агентства, соответствующие апелляции начал подавать в суд конкурсный управляющий. В материалах на сайте суда действительно значится ряд апелляционных жалоб, однако их содержание пока неизвестно. Как пояснил агентству представитель группы дольщиков, это связано с тем, что изначально квартиры покупались ими по переуступке у УК "Квартстрой", которая, в свою очередь, ранее приобрела квартиры у ООО "Квартстрой-Центр", задолжав при этом около 1 млрд рублей.

"По итогу оказалось, что квартиры дольщиков оказались как бы неоплаченными, а значит, такие договоры можно признать недействительными. Исключая нас из реестра кредиторов, нас лишают возможности действовать в рамках параграфа 7 закона о банкротстве, то есть мы не сможем создать ни ЖСК, ни завести застройщика. Это разве можно назвать контролируемым банкротством на благо дольщиков?", - отметил собеседник агентства.

Как стало известно агентству, данная проблема затрагивалась на заседании межведомственной комиссии в правительстве региона 6 июля, однако никаких действий предпринято не было.

Напомним, в конце июня дольщики данного ЖК заявили о краже стройматериалов с объекта.

Напомним также, что облправительство подписало договор о намерениях с ПАО "Орелстрой" для достройки ЖК "Новинки Smart City" в феврале 2018 года. Ожидается, что до конца года будет построено 20 тысяч кв.м. По данным дольщиков, на конец июня 2018 года работы на объекте не начаты. По неофициальной информации, потенциальный застройщик от своих намерений не отказывается, но переговорный процесс пока не завершен.

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