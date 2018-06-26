Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" заявили о краже стройматериалов после появления на стройке ЧОП Общество

ЖК Новинки Smart City Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" (Богородский район Нижегородской области) заявили о краже стройматериалов даже после появления на стройке частного охранного предприятия (ЧОП).

Как сообщила инициативная группа дольщиков 27 июня 2018 года, днем ранее заработал лицензированный оплачиваемый ЧОП, нанятый арбитражным управляющим.

"Дольщики расслабились, что больше нет нужды охранять самим. И как только дольщики уехали со стройки, сразу же начались массовые вывозы материалов со стройки. А именно, уже вчера уехали четыре КамАЗа, груженые плитами для временной дороги, и записи никакой в журнале вывоза и бумаг никаких. Сегодня дольщики приостановили выезд очередного КамАЗа до приезда полиции. По словам арбитражного управляющего, вывоз без его ведома чего-либо со стройки является кражей, о вывозе каких-либо материалов он был не уведомлен", - отмечается в сообщении.

Они напоминают, что застройщик – ООО "Квартстрой Центр" находится в стадии банкротства. Все имущество принадлежит арбитражному управляющему. "Сроки захода потенциального застройщика ПАО "Орелстрой" не определены, подписанных бумаг до сих пор нет. Если до сентября застройщик не заходит, дольщики либо создают ЖСК и достраивают сами, либо продают имущество и делят вырученные деньги между собой, но кому нужны недостроенные коробки, да и кредиторов больше двух тысяч", - добавили дольщики.

Напомним, облправительство подписало договор о намерениях с ПАО "Орелстрой" для достройки ЖК "Новинки Smart City" в феврале 2018 года. Ожидается, что до конца года будет построено 20 тысяч кв.м. По данным дольщиков на конец июня 2018 года, работы на объекте не начаты.

Как сообщалось ранее, нижегородское правительство планирует в 2018 году выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей этого ЖК. По предварительной оценке, на проведение коммуникаций требуется 560 млн рублей. В мае в региональном министерстве ЖКХ сообщили, что нижегородское правительство для начала подведения коммуникаций к ЖК ждет действий от застройщика.

По неофициальной информации, по данным на июнь потенциальный застройщик от своих намерений не отказывается. При этом переговорный процесс пока не завершен.