Нижегородская Дума сняла вопрос о безвозмездной передаче здания по пр. Гагарина для ветеранов ОВД Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода сняла с повестки заседания вопрос о безвозмездной передаче здания по пр. Гагарина для ветеранов органов внутренних дел (ОВД). Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на внеочередном заседании Гордумы 11 июля 2018 года.



Здание по адресу: пр. Гагарина, 17А, литера "Ш" (общая площадь 1,7 тысяч кв. метров) планировалось передать в пользование некоммерческой организации "Ветераны органов внутренних дел области" по ходатайству от начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Кулика. Ранее не все депутаты были согласны, что здание нужно передавать именно безвозмездно, когда можно использовать его под другие цели, к примеру, сдавать площади в аренду.

Кроме того, выяснилось, что здание еще не передано из федеральной собственности в городскую, процедура не завершена. Об этом сказала председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева.



Таким образом, вопрос был снят с повестки. "Документы не подготовлены, здание еще не передали в городскую собственность. Это технический вопрос. На следующем заседании решение будет принято", - ответил председатель Думы Дмитрий Барыкин. Отметим, что следующее заседание должно состояться 19 сентября.