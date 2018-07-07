Комиссии нижегородской Думы поддержали безвозмездную передачу здания на пр. Гагарина для ветеранов ОВД Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Четыре комиссии Думы Нижнего Новгорода поддержали безвозмездную передачу здания по пр. Гагарина для ветеранов органов внутренних дел (ОВД). Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на совместном заседании комиссий Гордумы по бюджету, экономике, имуществу и строительству, 9 июля 2018 года.



Согласно информации, планируется включить здание по адресу: пр. Гагарина, 17А, литера "Ш" (общая площадь 1,7 тысяч кв. метров) в перечень имущества для безвозмездного пользования. В будущем там планируется разместить некоммерческую организацию "Ветераны органов внутренних дел области". Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева подчеркнула, что ранее поступило официальное ходатайство от начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Кулика о передаче здания в безвозмездное пользование, но на данный момент помещение находится в федеральной собственности, идет процедура передачи его на баланс города. Она также добавила, что после передачи здания некоммерческой организации, ветераны ОВД планируют сделать ремонт.



Депутаты поинтересовались, не слишком ли большая площадь для некоммерческой организации в центре города, и может быть "стоит часть помещений передать в аренду другим организациям". "Если мы сейчас включим здание в перечень, то у нас не будет возможности в будущем часть здания использовать под другие цели – продавать или сдать в аренду. Если нет ясных целей, то это называется "передать в темную", - заметил депутат Василий Пушкин ("Единая Россия").



В итоге депутаты проголосовали за включение здания в перечень с условием, что к 11 июля (внеочередное заседание Думы) будут оформлены все документы по передаче здания на баланс города, которые в настоящее время находятся в работе. Если документы не будут подготовлены, то вопрос с повестки будет снят.