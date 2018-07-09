Тело молодого мужчины обнаружено на дне Ветлуги в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Тело мужчины обнаружено в реке Ветлуге в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение об обнаружении тела в реке в деревне Раскаты поступило в диспетчерскую службу МВД 10 июля в 14:58. Спасатели достали его со дна реки, после чего передали правоохранительным органам для установления обстоятельств произошедшего.

Личность погибшего установлена, им оказался мужчина 1996 года рождения. В МЧС отметили, что это не молодой человек, который пропал на берегу Ветлуги в соседнем районе ранее.

Напомним, что 27 июля в Нижегородской области на воде погибло четыре человека, в том числе двое детей.