Тело молодого мужчины обнаружено на дне Ветлуги в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля

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Тело мужчины обнаружено в реке Ветлуге в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Сообщение об обнаружении тела в реке в деревне Раскаты поступило в диспетчерскую службу МВД 10 июля в 14:58. Спасатели достали его со дна реки, после чего передали правоохранительным органам для установления обстоятельств произошедшего.
Личность погибшего установлена, им оказался мужчина 1996 года рождения. В МЧС отметили, что это не молодой человек, который пропал на берегу Ветлуги в соседнем районе ранее.
Напомним, что 27 июля в Нижегородской области на воде погибло четыре человека, в том числе двое детей.
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