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Происшествия

Тело молодого мужчины обнаружено на дне Ветлуги в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля

11 июля 2018 13:43  [96] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Тело мужчины обнаружено в реке Ветлуге в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение об обнаружении тела в реке в деревне Раскаты поступило в диспетчерскую службу МВД 10 июля в 14:58. Спасатели достали его со дна реки, после чего передали правоохранительным органам для установления обстоятельств произошедшего.

Личность погибшего установлена, им оказался мужчина 1996 года рождения. В МЧС отметили, что это не молодой человек, который пропал на берегу Ветлуги в соседнем районе ранее.

Напомним, что 27 июля в Нижегородской области на воде погибло четыре человека, в том числе двое детей.

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