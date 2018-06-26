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Общество

Подросток утонул на озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 27 июня

28 июня 2018 13:13  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток утонул на озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером 27 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на озере на пр. Молодёжный (озеро Парка культуры и отдыха второй очереди, - прим. НИА "Нижний Новгород") поступило в дежурно-диспетчерскую службу около в 18:30. Спасатели выехали на место и извлекли из воды тело утонувшего 14-летнего мальчика.

Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов для установления обстоятельств произошедшего.

Напомним, в этот день в Нижегородской области на водоёмах погибли ещё три человека, в том числе 13-летняя девочка утонула в реке Волга в п.г.т. Сокольском. Всего по данным МЧС на 27 июня с начала купального сезона на территории Нижегородской области зарегистрировано 14 происшествий, в результате которых погибли 14 человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщалось ранее, по данным на 22 июня все пляжи и зоны рекреации в Нижнем Новгороде признаны пригодными к эксплуатации.

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