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Общество

Рассмотрение иска нижегородского ГУММиД о взыскании 626 млн с УС-620 назначено на 3 сентября

11 июля 2018 14:21  [226] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд назначил рассмотрение иска МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" к генподрядчику по строительству метро в Нижнем Новгороде (ООО "СК "Управление строительства-620") на 3 сентября 2018 года. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда.

Согласно материалам, 6 июля суд определил принять иск к производству. Сейчас категория дела обозначена как "экономические споры по гражданским правоотношениям". Сумма иска по-прежнему составляет 625,9 млн рублей.

Ранее в ГУММиД поясняли, что учреждение потребовало выплатить неустойку за нарушение сроков исполнения контракта по ряду работ.

Как сообщалось ранее, станция метро "Стрелка" открылась 12 июня. Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей был заключен с ООО "Управление строительства – 620" 23 марта 2015 года. Срок выполнения работ был ограничен концом апреля 2018 года, однако подрядчик не успел закончить их вовремя. В марте 2018 года федеральное правительство выделило на достройку метро 645,5 млн рублей. Это было необходимо в связи с удорожанием строительства и необходимостью дополнительных работ.

Напомним, также в настоящее время на рассмотрении в суде находится иск о банкротстве субподрядчика – ООО "Нижегородское строительное управление – 620". Он подан ООО "Ника", которое сдавало в аренду технику для СУ-620.

СПРАВКА:
ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" ("НН "СУ-620") зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Михаил Сергеевич Свиридов. Единственный учредитель ООО "Строительно-монтажное управление №6".

ООО "Строительно-монтажное управление №6" ("СМУ-6") зарегистрировано в Москве в июле 2014 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Владислав Анатольевич Костенко.

ООО "СК "Управление строительства-620" ("СК "УС-620") зарегистрировано в Москве в 2007 году. Уставный капитал 1 млн 22,04 тысячи рублей. Гендиректор Владислав Анатольевич Костенко. Учредители: Николай Александрович Батырев (0,1%), Владислав Анатольевич Костенко (99,8%, указано обременение – залог АО "АКБ Пересвет"); Александр Сергеевич Новоселов (0,1%).

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