Мэр Нижнего Новгорода рассказал о заинтересованности крупных компаний в модернизации городского освещения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода предложил депутатам войти в рабочую группу по модернизации городского освещения. Об этом он сообщил в ходе внеочередного заседания Гордумы 11 июля 2018 года.



Панов пригласил депутатов к участию в рабочей группе по этому вопросу, заседание которой пройдет на следующей неделе.

"Такие компании, как "Ростех", "Ростелеком" и "Роснано", предлагают свои проекты по замене обычных уличных столбов освещения на инфраструктурные городские элементы, оборудованные системами видеонаблюдения, дополнительными датчиками температуры, влажности, даже толщины снежного покрова. Есть предложение реализовать проект "чистое небо", убрать электропровода. Некоторые наши партнеры готовы взяться за работу уже в этом году. У нас есть вопрос выбора наиболее конкурентного для города предложения", – рассказал он депутатам.

Мэр подчеркнул, что проекты не потребуют дополнительного финансирования из муниципального бюджета.



Напомним, в июне минстрой РФ и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по реализации направлений концепции "Умный город", которое предполагает взаимодействие сторон в сферах развития и внедрения цифровых технологий при организации городского пространства и управления инженерной инфраструктурой, роста эффективности предоставления коммунальных услуг, модернизации объектов городской среды и реализации мероприятий по благоустройству.

Как сообщалось ранее, в начале этого года МП "Инженерные сети" заявило о необходимости 40 млн рублей на строительство новых сетей освещения в Нижнем Новгороде. В бюджете на 2017 год на уличное освещение было заложено 200 млн рублей, на 2018 год – 233 млн рублей. Горадминистрация начала прорабатывать вопрос модернизации освещения за счет муниципально-частного партнерства (МЧП) еще в апреле 2017 года.