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Общество

Вячеслав Немцев покинул пост гендиректора нижегородского "ЕЦМЗ"

11 июля 2018 15:21  [313] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Вячеслав Немцев покинул пост генерального директора нижегородского МП "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 11 июля 2018 года.

Согласно информации, он уволился 6 июля в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. На сайте "ЕЦМЗ" указано, что он занимал эту должность с октября 2017 года. Относительно новой кандидатуры на этот пост в пресс-службе мэрии пока ответа не дали.

Напомним, на заседании Гордумы 11 июля глава города Владимир Панов предложил депутатам обсудить документ об организации школьного питания по конкурсам после претензий УФАС.

Отметим, что на данный момент МП "ЕЦМЗ" обслуживает 110 школ города без конкурсов. Кроме того, ранее Панов заявлял о том, что он не исключает преобразования МП "Единый центр муниципального заказа" в акционерное общество.

СПРАВКА:
Вячеслав Немцев родился 4 июля 1980 года. В 2002 году окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "экономист". В 2015 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Нижегородский институт управления) по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2003 году начал свою трудовую деятельность в крупной производственно-коммерческой фирме, где прошел путь от специалиста до заместителя директора. С 2008 года занимал должность заместителя генерального директора МП "Единый центр муниципального заказа".

17 октября 2017 года был назначен генеральным директором МП "Единый центр муниципального заказа".

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