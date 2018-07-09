Мэр Нижнего Новгорода предложил депутатам обсудить документ об организации конкурсов по школьному питанию до 20 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил депутатам обсудить документ об организации школьного питания по конкурсам на следующей неделе. Об этом он сообщил на внеочередном заседании Гордумы 11 июля 2018 года.



Ранее администрация города разработала соответствующий проект решения, чтобы питание в образовательных учреждениях было организовано по конкурсам, по итогам которых были бы выбраны организации-победители по оказанию услуг питания.

В правовом управлении городской Думы заявили о том, что проект решения должен сначала пройти оценку регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности. Панов считает, что перед принятием документа, его необходимо обсудить с депутатами и прокурорами.



"Мы выходим на нормативный документ, который определит, каким образом будет происходить конкурсная процедура. Документ проходит доработку вместе с УФАС, далее он будет передан в городскую прокуратуру для оценки и корректировки. Сам документ необходимо обсудить с депутатами. Предлагаю сделать это на следующей неделе", - ответил он.



Напомним, после поступивших жалоб в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС), в адрес администрации и Думы были направлены предупреждения о нарушении закона "О защите конкуренции", устранить нарушения УФАС просил в срок до 6 июля.

Еще в марте депутат Гордумы Евгений Лазарев поднимал этот вопрос и говорил о том, 110 школ города обслуживает МП "ЕЦМЗ", 43 – ТД "Народный", минуя конкурсы.