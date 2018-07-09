Последние новости рубрики Общество
11 июля 2018 12:34  [18] Руководитель нижегородского ПФР: "Отодвигать выход на пенсию нужно постепенно", - анонс "Нижегородского рабочего" от 11 июля
11 июля 2018 12:33  [12] Мэр Нижнего Новгорода предложил депутатам обсудить документ об организации конкурсов по школьному питанию до 20 июля
11 июля 2018 12:27  [31] "ТНС энерго НН" направило в июне свыше 27 тысяч уведомлений о задолженности за электричество
11 июля 2018 12:05  [71] Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" опасаются своего исключения из кредиторов при банкротстве "Квартстрой-центра"
11 июля 2018 11:46  [316] Нижегородская мэрия продлила срок подачи заявок на строительство детсада в ЖК "Аквамарин"
11 июля 2018 11:37  [113] Депутаты нижегородской Думы приняли новое положение о публичных слушаниях
11 июля 2018 11:20  [91] Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу двух зданий НПАТ в залог налоговой службе
11 июля 2018 10:51  [500] Нижегородская Дума поддержала передачу тепловых сетей и котельной на концессию по предложению "Теплоэнерго"
11 июля 2018 10:45  [105] Гордума одобрила передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду
11 июля 2018 09:48  [722] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о поддержке социального общественного транспорта вместо частного
Общество

Мэр Нижнего Новгорода предложил депутатам обсудить документ об организации конкурсов по школьному питанию до 20 июля

11 июля 2018 12:33  [12] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил депутатам обсудить документ об организации школьного питания по конкурсам на следующей неделе. Об этом он сообщил на внеочередном заседании Гордумы 11 июля 2018 года.

Ранее администрация города разработала соответствующий проект решения, чтобы питание в образовательных учреждениях было организовано по конкурсам, по итогам которых были бы выбраны организации-победители по оказанию услуг питания.

В правовом управлении городской Думы заявили о том, что проект решения должен сначала пройти оценку регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности. Панов считает, что перед принятием документа, его необходимо обсудить с депутатами и прокурорами.

"Мы выходим на нормативный документ, который определит, каким образом будет происходить конкурсная процедура. Документ проходит доработку вместе с УФАС, далее он будет передан в городскую прокуратуру для оценки и корректировки. Сам документ необходимо обсудить с депутатами. Предлагаю сделать это на следующей неделе", - ответил он.

Напомним, после поступивших жалоб в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС), в адрес администрации и Думы были направлены предупреждения о нарушении закона "О защите конкуренции", устранить нарушения УФАС просил в срок до 6 июля.

Еще в марте депутат Гордумы Евгений Лазарев поднимал этот вопрос и говорил о том, 110 школ города обслуживает МП "ЕЦМЗ", 43 – ТД "Народный", минуя конкурсы.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph