Последние новости рубрики Бизнес
12 июля 2018 15:57  [448] Почти 120 тысяч камер задействовал "Ростелеком" для видеонаблюдения во время ЕГЭ в РФ
11 июля 2018 18:51  [1028] Альфа-Банк протестировал международную банковскую систему обмена данными о клиентах
11 июля 2018 18:24  [257] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен создать "внешний офис" для предпринимателей
11 июля 2018 15:40  [298] Нижегородское правительство планирует внести в расходы бюджета-2018 84 млн рублей на возврат долга ЗАО ТД "Русская тройка"
11 июля 2018 11:59  [289] Андрей Базылевич: "Скоро весь мир будет ходить в кроссовках"
11 июля 2018 09:26  [268] Дзержинская компания "Гарант" из Нижегородской области примет участие в национальной премии импортозамещения
10 июля 2018 19:24  [1308] Владимир Верхошинский назначен главным управляющим директором Альфа-Банка
10 июля 2018 18:46  [286] Нижегородская область и Татарстан подписали соглашение в сфере промышленности и инноваций до 2021 года
09 июля 2018 16:12  [262] Урок энергоэффективности от "Т Плюс" состоялся в детском лагере Кстовского района Нижегородской области
09 июля 2018 15:33  [408] Девелопер "Талан" рассказал в Нижнем Новгороде о переходе компании на эскроу-счета и сделке со Сбербанком
Бизнес

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен создать "внешний офис" для предпринимателей

11 июля 2018 18:24  [257] Бизнес
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен создать "внешний офис" для предпринимателей. Такую идею он озвучил на встрече с бизнес-сообществом в торгово-промышленной палате области 10 июля 2018 года, куда пришли более 220 предпринимателей.

На встрече Панов представил новую стратегию совместного взаимодействия. "Внешний офис" предполагает оперативное решение вопросов, возникающих у предпринимателей и инвесторов. Глава города планирует внедрить практики Пермского муниципального района, которые были взяты за основу новой стратегии взаимодействия с предпринимателями.

"Очень важно, чтобы те органы муниципалитета, которые отвечают за экономику и инвестиции, были открыты для предпринимателей. К примеру, внешние офисы – хорошая альтернатива приему в кремле, куда невозможно подъехать на автомобиле и куда предприниматель не пройдет без заранее заказанного пропуска", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в области, председатель нижегородского регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий.

Индивидуальный предприниматель Людмила Окунева в беседе с мэром затронула вопрос завышенной стоимости аренды земли под нестационарные торговые объекты. "С нового года нам повысили расценки в несколько раз. Они для нас нереальные. Это ведь только работать на аренду земли, а еще у нас налоги, оплата услуг охраны, электроэнергии и расходы на благоустройство. Если этот вопрос не будет рассматриваться в нашу пользу, то многие будут просто закрываться", - сказала она.

Владимир Панов дал поручение профильному департаменту внести изменения в методические рекомендации по выставлению счета за размещение нестационарных торговых объектов. В числе остающихся нерешенными вопросов предприниматели отметили также законодательные коллизии по размещению нестационарных торговых объектов на озелененных территориях, двухставочный тариф за водоснабжение "Нижегородского Водоканала", а также отказ "Теплоэнерго" в подключении к сетям. Панов обещал в ближайшее время озвучить позицию администрации по адресным обращениям. Следующую встречу с предпринимателями запланировано провести осенью 2018 года.

Напомним, ранее комиссия городской Гордумы перенесла вопрос о работе нестационарных торговых объектов (НТО) на озелененных территориях на сентябрь.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph