Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен создать "внешний офис" для предпринимателей Бизнес

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен создать "внешний офис" для предпринимателей. Такую идею он озвучил на встрече с бизнес-сообществом в торгово-промышленной палате области 10 июля 2018 года, куда пришли более 220 предпринимателей.



На встрече Панов представил новую стратегию совместного взаимодействия. "Внешний офис" предполагает оперативное решение вопросов, возникающих у предпринимателей и инвесторов. Глава города планирует внедрить практики Пермского муниципального района, которые были взяты за основу новой стратегии взаимодействия с предпринимателями.



"Очень важно, чтобы те органы муниципалитета, которые отвечают за экономику и инвестиции, были открыты для предпринимателей. К примеру, внешние офисы – хорошая альтернатива приему в кремле, куда невозможно подъехать на автомобиле и куда предприниматель не пройдет без заранее заказанного пропуска", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в области, председатель нижегородского регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий.



Индивидуальный предприниматель Людмила Окунева в беседе с мэром затронула вопрос завышенной стоимости аренды земли под нестационарные торговые объекты. "С нового года нам повысили расценки в несколько раз. Они для нас нереальные. Это ведь только работать на аренду земли, а еще у нас налоги, оплата услуг охраны, электроэнергии и расходы на благоустройство. Если этот вопрос не будет рассматриваться в нашу пользу, то многие будут просто закрываться", - сказала она.



Владимир Панов дал поручение профильному департаменту внести изменения в методические рекомендации по выставлению счета за размещение нестационарных торговых объектов. В числе остающихся нерешенными вопросов предприниматели отметили также законодательные коллизии по размещению нестационарных торговых объектов на озелененных территориях, двухставочный тариф за водоснабжение "Нижегородского Водоканала", а также отказ "Теплоэнерго" в подключении к сетям. Панов обещал в ближайшее время озвучить позицию администрации по адресным обращениям. Следующую встречу с предпринимателями запланировано провести осенью 2018 года.



Напомним, ранее комиссия городской Гордумы перенесла вопрос о работе нестационарных торговых объектов (НТО) на озелененных территориях на сентябрь.