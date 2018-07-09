Более 667 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" воспользовались телефоном ЕКЦ в Нижнем Новгороде в I полугодии 2018 года Общество

Более 667 тысяч клиентов ПАО "ТНС энерго НН" воспользовались телефоном единого контактного центра (ЕКЦ) в Нижнем Новгороде в I полугодии. Об этом пресс-служба компании сообщила 12 июля 2018 года.

Согласно информации, клиенты обращались в ЕКЦ для передачи показаний приборов учета и консультаций по вопросам энергоснабжения. В среднем ЕКЦ ежемесячно обслуживает более 100 тысяч телефонных звонков жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Уровень дозвона составляет 97%, а среднее время ожидания ответа оператора – чуть более 1 минуты. По сравнению с 2017 годом среднее время ожидания ответа уменьшилось почти в пять раз, а передавать показания в автоматическом режиме клиенты стали чаще – примерно на 15%.

За шесть месяцев 2018 года по телефонам ЕКЦ было в общей сложности принято более 570 тысяч показаний электросчетчиков – через операторов и в автоматическом режиме. А также предоставлено еще порядка 118 тысяч консультаций по вопросам энергоснабжения. Самыми распространенными были вопросы, связанные с проверкой оплаты, сроками и вариантами платежей, расчетами в квитанции, открытием и переоформлением лицевых счетов, а также претензии на несвоевременную доставку квитанций.

Получить консультации специалистов Единого контактного центра ПАО "ТНС энерго НН" можно по телефону 8 (831) 233-09-70. График работы операторов: понедельник-пятница – 9:00 - 19:00; суббота, воскресенье – выходные. Телефон для передачи показаний приборов учета в круглосуточном автоматическом режиме – 8 (831) 440-00-04.