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Общество

Суд постановил приостановить работу "Пиццы Рики" в Нижнем Новгороде на 90 суток из-за антисанитарии

12 июля 2018 17:24  [110] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Работа кафе "Пицца Рика" в Ленинском районе Нижнего Новгорода приостановлена на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Об этом сообщил пресс-секретарь Ленинского районного суда 11 июля 2018 года.

Согласно материалам административного дела, предприниматель нарушил действующие санитарно-эпидемиологические требования к организации питания.

Из заключения санитарного врача следует, что выявленные нарушения могут стать причиной массовых пищевых отравлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Предпринимателя признали виновным по ст. 6.6 КоАП РФ, поскольку у него была возможность выполнить соответствующие требования санитарных норм, а меры по их соблюдению приняты не были.

Постановление не вступило в законную силу.

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