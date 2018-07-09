Суд постановил приостановить работу "Пиццы Рики" в Нижнем Новгороде на 90 суток из-за антисанитарии

Фото:
Работа кафе "Пицца Рика" в Ленинском районе Нижнего Новгорода приостановлена на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Об этом сообщил пресс-секретарь Ленинского районного суда 11 июля 2018 года.
Согласно материалам административного дела, предприниматель нарушил действующие санитарно-эпидемиологические требования к организации питания.
Из заключения санитарного врача следует, что выявленные нарушения могут стать причиной массовых пищевых отравлений, инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Предпринимателя признали виновным по ст. 6.6 КоАП РФ, поскольку у него была возможность выполнить соответствующие требования санитарных норм, а меры по их соблюдению приняты не были.
Постановление не вступило в законную силу.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+