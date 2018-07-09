Руководство ФК НН рассчитывает на возрождение футбольного фан-движения в городе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Руководство футбольного клуба "Нижний Новгород" рассчитывает на возрождение футбольного фан-движения в городе. Об этом стало известно на пресс-конференции на тему: "ФК "Нижний Новгород": в преддверии сезона. Влияние ЧМ-2018 на развитие регионального футбола" 12 июля 2018 года.



Главный тренер ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев отметил, что клубу очень нужна поддержка и без "двенадцатого игрока" ему будет очень тяжело.



"Мы потеряли традиции, которые были раньше, и болельщики, которые приезжали к нам из других стран мира, опять нас объединили. Мы научились у них болеть, и болела вся страна. Нам этого не хватало. То, что было раньше, – когда на стадион приходило 2-3 тысячи болельщиков, - меня пугало. Я не хочу, чтобы заполняемость стадиона была на таком уровне. У меня душа разрывалась, что мало болельщиков. Прекрасно, что футбольные традиции возвращаются. Я считаю, что день игры команды в своем родном городе должен быть праздником. Мы должны так заинтересовать своего болельщика, чтобы люди вместо поездки на дачу приходили на стадион", - сказал Черышев.



В этом его поддержал и генеральный менеджер ФК "Нижний Новгород" Олег Алешин. "Я думаю, мы возродим фан-движение. Самое приятное, что нет разъединения, нет никакого негатива. Надеюсь, вместе мы скоро увидим красивый футбол", - сказал он.



В разговоре о болельщиках журналисты поинтересовались мнением Дмитрия Черышева о шансах поп-певицы и телеведущей Ольги Бузовой стать женой его сына Дениса Черышева. Ранее она разместила в социальной сети видеозапись, на которой говорит о том, что согласна выйти за него замуж. По словам Дмитрия Черышева, шансы Бузовой "поют романсы", и она "даже на шаг не сможет к нему приблизиться", поскольку его сын никогда не посещает светские мероприятия.



Также на пресс-конференции был затронут и вопрос состава клуба. Дмитрий Черышев сообщил, что с некоторыми футболистами уже пришлось попрощаться, однако фамилии называть не стал. При этом Олег Алешин добавил, что позиция руководства клуба состоит в том, чтобы по возможности сохранить основной костяк игроков-нижегородцев. "У нас точечное усиление – только на те позиции, где мы не можем подобрать нижегородцев", - сказал Алешин.



Напомним, 11 июля 2018 года Дмитрий Черышев приступил к исполнению обязанностей главного тренера ФК "Нижний Новгород". К историческому названию "Нижний Новгород" ФК "Олимпиец" вернулся в июне этого года.



Отметим, что кадровые решения принимает руководство клуба, который является частным. Согласно единому государственному реестру юридических лиц ФК "Олимпиец" является автономной некоммерческой организацией, которая была зарегистрирована в 2016 году. Генеральным директором является Максим Евгеньевич Метлин, сведений об учредителях нет. Как отметил 12 июля Олег Алешин, клуб "полностью нижегородский". "Правительство его изначально курирует и поддерживает, поэтому и ставит задачи", - сказал он, но на вопрос об учредителях конкретного ответа не дал.