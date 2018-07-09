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Общество

Сотрудник "Теплоэнерго" возглавил работу по формированию совета рабочей молодежи Нижнего Новгорода

12 июля 2018 18:56  [45] Общество

Сотрудник "Теплоэнерго" возглавил работу по формированию совета рабочей молодежи Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба компании сообщила 12 июля 2018 года.

Согласно информации, заместитель начальника управления организации строительно-монтажных работ АО "Теплоэнерго", член молодежной палаты Нижнего Новгорода Павел Андреев в рамках круглого стола представил проект положения "О совете рабочей молодежи" и сообщил о направлениях деятельности совета. Ранее, в рамках форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле 6 марта Андреев рассказал президенту России Владимиру Путину о деятельности совета молодежи "Теплоэнерго" и выступил с предложением создавать подобные объединения в других городах и регионах. Президент идею поддержал, и предложил молодежным объединениям, не дожидаясь действий сверху, начинать эту работу.

"Неформально мы и ранее взаимодействовали с коллегами – представителями предприятий и организаций города. С появлением официального статуса у нашего объединения мы сможем эффективнее решать вопросы молодежи, продвигать свои идеи по всем направлениям", - рассказал Андреев. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поддержал идею создания совета.

"Со своей стороны мы готовы поддерживать ваши инициативы, включаться в решение важных для молодежи вопросов. Но также мы ждем от вас инициативы и идей по решению важных для города тем: благоустройства, дошкольного образования, здорового образа жизни и так далее", - сказал Панов.

По итогам круглого стола участники единогласно приняли решение о необходимости создания совета. Все высказанные организационные предложения и замечания в ближайшее время предстоит внести в "Положение о совете рабочей молодежи" и направить документ на юридическую экспертизу в городскую администрацию и гордуму, а затем – всем участникам круглого стола. Работу по созданию совета единогласно доверили Андрееву.

СПРАВКА
Совет рабочей молодежи Нижнего Новгорода – является совещательным и консультативным органом, работающим в интересах рабочей молодежи Нижнего Новгорода. В его состав могут входить представители предприятий, организаций и учреждений города, имеющих численность работников в возрасте от 18 до 35 лет не менее 100 человек.

Совет молодежи АО "Теплоэнерго" - это выборный орган, основной целью которого является защита трудовых прав и социальных интересов молодых специалистов, привлечение работающей молодежи к активной социальной деятельности. Деятельность совета молодежи предприятия развивается в четырех направлениях: социально-производственное, культурно-массовое, спортивное, информационное. В состав совета молодежи "Теплоэнерго" входят порядка 50 активных молодых сотрудников предприятия.

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