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Общество

Лидеры конфессий Нижегородской области приняли участие в выборах 9 сентября

09 сентября 2018 18:17  [162] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лидеры конфессий Нижегородской области приняли участие в выборах 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

"Наше время так устроено, что, выбирая главу региона, важно не уклониться от этого дела. Что мы выбираем, то мы и получаем. Как на корабле есть кормчий, который ведет корабль по волнам, так и у нас есть кормчий, который ведет наш нижегородский корабль по бурному житейскому морю. Поэтому важно, чтобы мы соборными мыслями выбрали главу региона", - митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Также на избирательных участках проголосовали председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов и лидер Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак. Духовные лидеры также проголосовали за Стратегию развития региона.

Они также отметили хорошую организацию голосования в регионе. "Каждому необходимо голосовать, отдать свой голос, ибо это право гражданина, и надо им воспользоваться. Некоторые говорят, что без нас выберут. Никак нельзя допускать такого, нужно думать о своей родине, о том, как власть в дальнейшем будет работать, и, конечно же, мы все надеемся, высказываем свои мысли и чаяния. Нужно чувствовать свою гражданскую ответственность. Многие потом начинают критиковать: то плохо, это плохо, но в конце концов мы сами выбираем власть и должны помогать своей власти", - отметил Умар-хазрат Идрисов.

"Если считаешь себя рядовым гражданином, то голосование - это святой долг, святая обязанность. Я пришел не только ради себя, исходя из того, что мне надо дожить век свой, и баста. Нет, я пришел ради своих детей, ради своих внуков, чтобы те люди, которые станут руководителями нашей области, всегда работали на завтрашний день и на будущее", - сказал Эдуард Чапрак.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.

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