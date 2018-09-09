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Политика

Ситуационный центр зафиксировал два явных нарушения на избирательных участках в Нижегородской области

09 сентября 2018 20:21  [544] Политика

Ситуационный центр зафиксировал два явных нарушения на избирательных участках в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ситуационного центра областной Общественной палаты в Единый день выборов 9 сентября 2018 года.

В центре озвучили предварительные результаты работы общественных наблюдателей, аккредитованных Общественной палатой области. По последним данным, всего зарегистрировано семь нарушений, в том числе два явных нарушения, два – незначительных и три не подтвердившихся нарушения.

Процедура наблюдения за выборами не заканчивается с закрытием избирательных участков. Ситуационный центр будет принимать сообщения наблюдателей в течение всей ночи, до тех пор, пока не будет сдан последний протокол в облизбирком.

Грубых нарушений избирательных прав не зафиксировано, отметили в центре. Всего 9 сентября совершено более 1 900 исходящих звонков наблюдателям, более 50 сеансов видеосвязи с наблюдателями и 89 выездов мобильных групп на УИКи и ТИКи.

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