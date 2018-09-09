"Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов в Нижегородской области, не зафиксировано", - Глеб Никитин Политика

"Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов в Нижегородской области, не зафиксировано", - заявил Глеб Никитин, комментируя ход единого дня голосования в регионе.

Напомним, что 9 сентября в единый день голосования в Нижегородской области прошли выборы различного уровня.

"Все кампании прошли в честной конкурентной борьбе. Кандидаты были представлены партиями, также участвовали самовыдвиженцы. Политическими партиями и общественными организациями были направлены наблюдатели для проведения контроля. Только при Общественной палате Нижегородской области были аккредитованы 1200 наблюдателей. Был создан Ситуационный центр. По имеющейся сейчас информации от Ситуационного центра и регионального избиркома, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано", - заявил Глеб Никитин.

По данным регионального избиркома явка на 18 :00 на выборах губернатора составила 33,83%. Как отметил Глеб Никитин, это выше, чем прогнозировалось. "К шести вечера проголосовали 870 тысяч нижегородцев, это каждый третий избиратель в регионе. Я хотел поблагодарить всех проголосовавших за активную позицию. Люди приходили на участки семьями, несмотря на то, что сегодня была солнечная погода и выходной день. Многие хотели бы задержаться на своих дачах, но все же приехали. Огромное им спасибо!", - добавил врио губернатора Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области в Единый день голосования 9 сентября 2018 года прошли выборы губернатора Нижегородской области, дополнительные выборы депутата Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 129, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу № 6. Кроме того, в ряде районов и городских округов прошли муниципальные выборы.

Данные с избирательных участков на 18.00: в выборах губернатора Нижегородской области приняли участие 33,83% жителей региона, в выборах в Госдуму – 28,48 %, на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области – 19,77 %. Напомним, по сообщению областного избиркома, в Нижегородской области с 8.00 до 20.00 работали 2171 постоянных и 3 временных избирательных участка.