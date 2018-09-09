Оксана Кислицына заявила, что на явку на выборах губернатора Нижегородской области "могла повлиять хорошая погода"

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Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына в программе "Ночь после выборов" на телекомпании "Волга" с Александром Резонтовым заявила, что на явку на выборах главы региона "могла повлиять хорошая погода"
По ее словам, "сентябрь в этом году теплый, и какой-то процент избирателей мы потеряли".
Она также надеется, что жалоб больше не поступит. "Выборы можно признать состоявшимися. Разбираем обращения, которые уже есть", - отметила Оксана Кислицына.
Говоря о ходе голосования, председатель нижегородского облизбиркома добавила, что
"35 тысяч избирателей Нижегородской области воспользовались процедурой голосования в пределах региона, когда можно голосовать на любом участке". "На выборах депутатов Заксобрания и муниципальных выборах сохранилась процедура досрочного голосования. Был использован весь комплекс технических средств, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2018), КЭГ — комплексы электронного голосования. Они дорогостоящие, но решили от них не отказываться. Всегда интересно посмотреть на результат", - добавила Оксана Кислицына.
На вопрос о явке, Кислицына отметила, что на нее могла повлиять, в том числе, хорошая погода.
Ранее избирком Нижегородской области сообщил об 11 поступивших жалобах и обращениях в день выборов.
Напомним, сегодня прошливыборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.
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