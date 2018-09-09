Избирком Нижегородской области сообщил об 11 поступивших жалобах и обращениях в день выборов Политика

Избирком Нижегородской области сообщил об 11 поступивших жалобах и обращениях в день выборов Фото: из Облизбиркома по данным на 21:00

Избирком Нижегородской области сообщил об 11 поступивших жалобах и обращениях в день выборов. Эту информацию подтвердила председатель облизбиркома Оксана Кислицына 9 сентября 2018 года.

"Каких-либо существенных нарушений зафиксировано не было, но 11 жалоб и обращений поступило. Они сейчас в работе, мы запросили информацию из ТИКОв, а также направили информацию в правоохранительные органы", - рассказала она.

По данным на 18:00 явка избирателей составила 33,83% по выборам губернатора региона, 28,48% - по выборам депутата Госдумы и 19,77 % - по выборам депутата областного Заксобрания.

Напомним, наибольшее количество проголосовавших было зарегистрировано в Починковском (77,99%), Дивеевском (76,94%), Шарангском (73,79%) и Лукояновском (70,79%) районах области. Средняя явка по Нижнему Новгороду составляла около 19-20%. В том числе в Автозаводском районе – 20,3%, в Канавинском – 20,6%, в Ленинском – 18,5%.

Средняя явка по Нижнем Новгороду на 18:00 составила 20,5%.

Сегодня прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.