Все избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00 Политика

Все избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00. Об этом сообщили в облизбиркоме 9 сентября 2018 года.

Напомним, явка на выборах, по состоянию на 18:00, составила 33,8%. Наибольшее количество проголосовавших было зарегистрировано в Починковском (77,99%), Дивеевском (76,94%), Шарангском (73,79%) и Лукояновском (70,79%) районах области. Средняя явка по Нижнему Новгороду составляла около 19-20%. В том числе в Автозаводском районе – 20,3%, в Канавинском – 20,6%, в Ленинском – 18,5%.

Средняя явка по Нижнем Новгороду на 18:00 составила 20,5%.

Сегодня прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах - выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных. По данным на 15:00 явка составляла 25,08%.