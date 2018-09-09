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Политика

Почти 78% избирателей Починковского района Нижегородской области проголосовали на выборах губернатора

09 сентября 2018 20:03  [364] Политика

Почти 78% избирателей по данным на 18:00 проголосовали на выборах губернатора в Починковском районе Нижегородской области.

Как сообщается на сайте облизбиркома, наибольшая явка по данным на 18:00 зарегистрирована в Починковом районе области - 77.99% избирателей.

Кроме того, наибольшая явка зарегистрирована в Тоншаевском районе - 73.17%, Шарангском - 73.79%, в Лукояновском районе явка составила - 70.79%.

В выборах губернатора по данным на 18:00 приняли участие 33,83% жителей региона.

Кроме того, по информации на это же время, на довыборах в Госдуму по округу №129 проголосовали 28,48 % избирателей, на довыборах в Законодательное собрание региона по округу №6 – 19,77 %.

В единый день голосования, 9 сентября, в Нижегородской области проходят выборы губернатора, а также дополнительные выбора депутата Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 129, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу № 6, а также в ряде районов и городских округов проходят муниципальные выборы.

Стоит отметить, что в единый день голосования выразили своё мнение по стратегии развития региона.

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