Аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области не зафиксировал обращений о нарушениях на выборах Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области не зафиксировал обращений о нарушении избирательных прав 9 сентября 2018 года. Об этом уполномоченный по правам человека Надежда Отделкина заявила на пресс-конференции в избирательной комиссии региона по итогам проведения единого дня голосования.

Омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступило всего 10 звонков о ходе голосования, которые не касались нарушений избирательных прав граждан.

"Заявлений о нарушении прав избирателей к нам не поступало, обращение в основном носили разъяснительный, консультационный характер», - рассказала Надежда Отделкина.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области также отметила, что на прошедших выборах существенно улучшилась ситуация с доступностью избирательных участков для граждан с ограниченными возможностями здоровья. «Для нас это крайне важный показатель: участки должны находиться на первых этажах зданий. Ситуация улучшилась, но еще есть к чему стремиться», - подчеркнула Надежда Отделкина.

Она также отметила стабильную и корректную работуСитуационного центра при Общественной палате Нижегородской области. «Профессиональный контроль за всеми действиями создает правильную обстановку на избирательных участках», - добавила Надежда Отделкина.

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.