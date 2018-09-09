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Политика

Роман Колосов возглавил "ГУММиД" в Нижнем Новгороде

10 сентября 2018 17:19  [380] Политика

Роман Колосов возглавил МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" ("ГУММиД"). Эту информацию корреспонденту НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе администрации 10 сентября 2018 года.

Согласно информации, соответствующее решение принял глава города Владимир Панов.

Напомним, в апреле 2018 года планировалось, что экс-руководитель московской компании Роман Колосов возглавит департамент благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, но в итоге в статусе и.о. на этом посту продолжает работать Роман Ухабин.

Отметим, что ранее этот пост занимал Юрий Гаранин, но был уволен по решению администрации (по ст. 278 ТК РФ – "Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации"). Гаранин проработал в "ГУММиД" с июня 2010 года до июня 2018 года. В период с июня по август 2018 года и.о гендиректора "ГУММиД" был назначен Виктор Терещенко. Добавим, что в едином госреестре юрлиц руководителем "ГУММиД" по-прежнему значится Юрий Гаранин.

Кроме того, в арбитражном суде рассматривался иск МКУ "ГУММиД" к генподрядчику по строительству метро в Нижнем Новгороде (ООО "СК "Управление строительства-620") по выплате неустойки за нарушение сроков исполнения контракта по ряду работ.

СПРАВКА:
Колосов Роман Юрьевич родился 2 марта 1984 года. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (г.Омск). Начал трудовой путь в должности инженера ПТО в ООО "Автострада". Работал в компаниях, занимающихся строительством и реконструкцией автомобильных дорог. С февраля 2016 года – генеральный директор ООО Управляющая компания "Строй-Партнер".

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