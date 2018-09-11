Глеб Никитин вошел в состав комиссии Правительства РФ по модернизации экономики Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав комиссии Правительства РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, о создании комиссии сообщил на совещании с вице-премьерами 10 сентября 2018 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. "Я подписал документ о начале работы новой Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. Она должна заниматься определением основных направлений, механизмов технологического развития в стране, выбором форм, методов государственного регулирования, координацией работы органов власти, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы", - заявил Дмитрий Медведев.

Возглавил комиссию Дмитрий Медведев. Согласно распоряжению на сайте федерального кабмина, в состав комиссии вошли 25 представителей федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Федерации, бизнес-сообщества, научных, образовательных и других организаций. Среди глав регионов в ней представлены президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Нижегородской области Глеб Никитин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Глеб Никитин подчеркнул, что направления работы комиссии "полностью соответствуют приоритетам Нижегородской области в развитии промышленности и экономики в целом". Он обратил внимание на то, что комиссия будет заниматься проблемой коммерциализации технических разработок и регистрации интеллектуальных прав. "У предприятий Нижегородской области колоссальный потенциал в этом направлении, но не все готовы использовать накопленный багаж для достижения экономических результатов. Очень интересные разработки могут оказаться невостребованными из-за организационных сложностей. Я готов активно включиться в эту работу на федеральном уровне и предлагать решения, которые мы выработаем вместе с промышленниками", - добавил глава региона.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года Глеб Никитин вошел в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ.

Напомним также, что на выборах губернатора Нижегородской области 9 сентября за Глеба Никитина проголосовали более 67% жителей региона.