НБД-Банк совместно с Фондом развития моногородов в I полугодии выдал 112 кредитов на 472 млн рублей Бизнес

Фото: НБД-Банк

ПАО "НБД-Банк" в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом развития моногородов в I полугодии 2018 года выдало 112 кредитов на 472 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредиты представляются для инвестиционной деятельности, способствующих развитию экономики в моногородах.

В пресс-службе добавили, что Размер текущего кредитного портфеля банка в моногородах на конец первого полугодия 2018 года составляет 568 млн рублей или 315 кредитов, выданных в городах пяти субъектов РФ: Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской области и Республики Чувашия.

Напомним, в октябре 2016 года НБД-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с "Фондом развития моногородов". Основная цель взаимодействия – реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на диверсификацию экономики моногородов, создание новых рабочих мест и развитие малого и среднего бизнеса. НБД-Банк и Фонд осуществляет информационный обмен по вопросам оказания финансовой и нефинансовой поддержки реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в моногородах, и предоставляет финансирование клиентам, осуществляющим деятельность.

"НБД-Банк на протяжении 26 лет финансирует малый и средний бизнес (МСБ), а также проводит планомерную работу по финансированию проектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в моногородах. Мы понимаем, что в населенных пунктах, где ключевую роль играет градообразующее предприятие, жизненно необходим приток инвестиций и доступность кредитования", - сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

"В связи с этим очень важно обеспечить доступ субъектов МСП к банковскому финансированию, что в итоге способствует росту экономики моногородов и появлению новых мест для трудоустройства. В этой работе НБД-Банк активно использует государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках национальной гарантийной системы", – отметил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

СПРАВКА:

НБД-Банк - межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. Сеть банка включает 23 офиса в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.

Основная работа НБД-Банка направлена на активную поддержку регионального малого и среднего бизнеса. Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям комплексные программы по решению бизнес-задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов. Предоставление предприятиям долгосрочных финансовых ресурсов возможно, в том числе, благодаря развитому сотрудничеству НБД-Банка с российскими и международными финансовыми институтами.