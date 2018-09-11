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Происшествия

Нижегородское управление Роспотребнадзора организовало исследования воздуха в жилой зоне Дзержинска из-за пожара на заводе

12 сентября 2018 13:12  [918] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области организовало лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе жилой зоны г. Дзержинска, рядом с местом пожара на заводе "Карбохим". Об этом сообщает пресс-служба управления 12 сентября 2018 года.

Согласно сообщению, в связи с поступлением информации о пожаре на заводе "Карбохим" в промзоне города Дзержинска были незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе жилой зоны города, с учетом направления ветра. О результатах проведенных лабораторных исследований будет сообщено дополнительно.

Напомним, по данным МЧС, в 10:23 поступило сообщение о происшествии на дзержинском предприятии "Карбохим". Возгорание было локализовано в 11:39. По данным на 12:00, в результате один человек погиб, ещё один – госпитализирован.

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