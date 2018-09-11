Пожар на дзержинском заводе в Нижегородской области ликвидирован по данным на 13:00 Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Пожар на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске Нижегородской области ликвидирован по данным на 13:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 12 сентября 2018 года.

По уточнённым данным, открытое горение было ликвидировано в 12:40, последствия пожара – в 13:00. Площадь пожара составила 800 кв.м.

Как сообщили в МЧС, угрозы повторных возгораний нет. Вся информация по пожару передана в следственные органы. По предварительным данным, причиной пожара могли стать технологические операции, связанные с переливом растворителя, после чего произошёл разлив жидкости и её возгорание.

Напомним, информация о пожаре из-за разлива растворителя на химическом предприятии поступила в МЧС в 10:23. По данным ведомства на 12:00, в результате один человек погиб, ещё один – госпитализирован.