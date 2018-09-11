Последние новости рубрики Происшествия
12 сентября 2018 17:15  [294] Пожар на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске: хронология событий
12 сентября 2018 17:14  [78] Нижегородское правительство окажет материальную помощь семье погибшего и пострадавшему на заводе в Дзержинске
12 сентября 2018 16:12  [284] Обвиняемый в убийстве нижегородки Светланы Ходеевой ударил её в ходе ссоры керамическими кружками, - СУ СК
12 сентября 2018 14:28  [200] Владелец нижегородского аттракциона, где трехлетний мальчик сломал ногу, предстанет перед судом
12 сентября 2018 14:23  [274] Пожар на дзержинском заводе в Нижегородской области ликвидирован по данным на 13:00
12 сентября 2018 13:12  [1263] Нижегородское управление Роспотребнадзора организовало исследования воздуха в жилой зоне Дзержинска из-за пожара на заводе
12 сентября 2018 12:47  [371] Жители ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде пожаловались в Роспотребнадзор на запах аммиака в квартирах
12 сентября 2018 12:06  [244] Нижегородке, которая оставляла 6-летнюю дочь в опасных условиях, грозит до трех лет лишения свободы
12 сентября 2018 12:05  [680] Один человек погиб в результате пожара на предприятии "Нижегородхим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября
12 сентября 2018 11:48  [343] Пожар произошел на предприятии "Нижегородхим" в Дзержинске Нижегородской области 12 сентября
Происшествия

Нижегородское правительство окажет материальную помощь семье погибшего и пострадавшему на заводе в Дзержинске

12 сентября 2018 17:14  [78] Происшествия
пожар на предприятии Нижегородхим

пожар на предприятии Нижегородхим

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь семье погибшего и пострадавшему на предприятии в Дзержинске, где на пожаре погиб один сотрудник завода, а еще один человек получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, семье погибшего в огне на предприятии в Дзержинске будет оказана материальная помощь регионального правительства в размере 200 тысяч рублей. Пострадавшему в этом происшествии региональные власти выделят помощь в размере 100 тысяч рублей", - сказал министр социальной политики Андрей Гнеушев.

Напомним, что в 10:23 12 сентября поступило сообщение о пожаре на предприятии "Нижегородхим" (Автозаводское шоссе, 5). В 12:00 стало известно, что в результате пожара один человек погиб, а еще один – получил ранения и госпитализирован.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph