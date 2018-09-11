Нижегородское правительство окажет материальную помощь семье погибшего и пострадавшему на заводе в Дзержинске Происшествия

пожар на предприятии Нижегородхим Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь семье погибшего и пострадавшему на предприятии в Дзержинске, где на пожаре погиб один сотрудник завода, а еще один человек получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, семье погибшего в огне на предприятии в Дзержинске будет оказана материальная помощь регионального правительства в размере 200 тысяч рублей. Пострадавшему в этом происшествии региональные власти выделят помощь в размере 100 тысяч рублей", - сказал министр социальной политики Андрей Гнеушев.

Напомним, что в 10:23 12 сентября поступило сообщение о пожаре на предприятии "Нижегородхим" (Автозаводское шоссе, 5). В 12:00 стало известно, что в результате пожара один человек погиб, а еще один – получил ранения и госпитализирован.