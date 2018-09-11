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Общество

Общественные обсуждения по проекту рекультивации Шуваловской свалки пройдут в Нижнем Новгороде 15 октября

13 сентября 2018 10:08  [128] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественные обсуждения по проекту рекультивации Шуваловской свалки пройдут в Нижнем Новгороде 15 октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации 12 сентября 2018 года.

Согласно информации, обсуждения инициированы департамента благоустройства города по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по реализации проекта рекультивации земельного участка, занятого свалкой промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем "Красная Этна" на территории Шуваловской промзоны.

Встреча пройдет 15 октября в 17:00 по адресу: пр. Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал).

Ознакомиться с материалами обсуждений можно по адресу: Нижегородский район, ул. Суетинская, 1а (кабинет 305), с понедельника по пятницу 13:00-17:00.

Напомним, нижегородская администрация планирует получить проект рекультивации шуваловской промзоны к концу декабря 2018 года. Накануне в управлении надзорной деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили об отсутствии реальных мер по обеспечению пожарной безопасности в городе, в том числе по ликвидации Шуваловской свалки, после закрытия которой начали сваливать на прилегающую территорию.

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