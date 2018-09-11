МЧС заявило об ухудшении обстановки с пожарами в Нижнем Новгороде в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Начальник отдела надзорной деятельности по Нижнему Новгороду управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Торицын заявил об отсутствии реальных мер по обеспечению пожарной безопасности в Нижнем Новгороде. О ситуации в городе он рассказал на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 12 сентября 2018 года.



"В 2018 году наблюдается ухудшение обстановки с пожарами. Возгорание мусора достигло критического значения. Пожары произошли на территории площадью более 20 тысяч кв метров. Общее число нарушений также увеличивается. Никаких реальных мер по обеспечению пожарной безопасности не принималось", - сказал он.



По его словам, все ситуации ликвидируют за счет резервного фонда. Устранение нарушений требует около 50 млн рублей.

Торицын также отметил необходимость дополнительной системы оповещения для охвата всей территории города, а также дополнительных постов на окраинах. «На окраины города сложно доехать из-за пробок. За это время дом выгорает дотла. Надо создавать отдельные посты. Существующая система оповещения не охватывает все районы, нужна дополнительная система", - добавил начальник отдела.



"Свалки города требуют отдельного внимания. На самую крупную, Шуваловскую, мы совершили более 200 выездов, начиная с 2015 года. После закрытия свалки, мусор начали привозить на прилегающую территорию. Город выделил всего 2 млн рублей на эти цели, сумма исчисляется миллиардами рублей", - заметил он.



Депутаты попросили ответить, в каких районах города больше всего нарушений и прислать эту информацию им. В ГО ЧС сообщили, что ранее уже рассылали эту информацию главам районов. В итоге депутаты решили обсудить проблему на следующем заседании комиссии Гордумы.



"Не будем откладывать в долгий ящик. Посвятим этому вопросу заседание комиссии в следующем месяце", - резюмировал председатель комиссии Владимир Аношкин.



Напомним, нижегородская администрация планирует получить проект рекультивации Шуваловской промзоны к концу декабря 2018 года.