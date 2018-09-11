Публичные слушания по проекту изменений в генплан относительно Почаинского оврага пройдут в Нижнем Новгороде 2 октября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Публичные слушания по проекту изменений в генплан относительно Почаинского оврага пройдут в Нижнем Новгороде 2 октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации 12 сентября 2018 года.



Согласно информации, слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района), зоны ОИ (зоны многофункциональной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест), а также рекомендуемых территорий земель общего пользования на зону Р-3п (зона парков) на территории Почаинского оврага в Нижегородском районе. Таким образом, в случае одобрения участниками слушаний изменений, а также проведения необходимых юридических процедур в правительстве области, овраг станет зеленой зоной, строительство жилых домов будет запрещено.

Слушания пройдут 2 октября в 18:00 по адресу: улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района).

Напомним, в мае 2013 года сообщалось, что в районе ул. Ильинской и непосредственно на территории Почаинского оврага планировалось построить около 79,5 тысяч кв. м жилья к 2017 году. Разрешение на строительство выдано на срок до конца июня 2020 года. Администрация в марте 2018 года сообщила, что расторгает договор на застройку Почаинского оврага с застройщиков – ООО "МСК" в связи с неисполнением обязательств со стороны МСК по расселению домов.

В конце апреля 2018 года застройщик - ООО "МСК" подал иск к администрации о признании действующим договора о развитии застроенной территории. Разрешение на строительство выдано на срок до конца июня 2020 года.