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Общество

Комиссия нижегородской Думы одобрила увеличение резервного фонда на 15 млн рублей

13 сентября 2018 15:03  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия нижегородской Думы по бюджету одобрила увеличение резервного фонда на 15 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании 13 сентября 2018 года.

Необходимость пополнения резервного фонда депутаты объяснили большими расходами на ликвидацию последствий ЧС в этом году. "Было много форс-мажорных затрат. Резервный фонд близок к нулю", - сказал председатель комиссии Марк Фельдман.

Увеличение средств на пополнение резервного фонда входит в общую корректировку бюджета в сентябре. Доходы и расходы планируется увеличить на 195,79 млн рублей. В случае одобрения изменений на заседании Гордумы 19 сентября, доходы бюджета составят 32 млрд 937 млн рублей, расходы – 34 млрд 130 млн рублей.

Напомним, в апреле из резервного фонда было выделено 4,5 млн на ликвидацию пятен нефтепродуктов, которые можно наблюдать на поверхности Волги в районе Бурнаковской низины. Кроме того, в конце мая средства были также потрачены на устранение последствий штормового ветра.

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Теги:
Бюджет ЧС
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