Владимир Панов предложил внедрять новый подход к строительству школ в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава города Владимир Панов предложил внедрять новый подход к строительству школ в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил на закрытом для СМИ совещании с депутатами Гордумы 14 сентября 2018 года.

Проект презентовала первый заместитель мэра Наталия Казачкова. Она сообщила, со ссылкой на пресс-службу администрации, что раньше образовательные объекты строили, в основном, в новых микрорайонах. Городской бюджет экономил деньги на проектировании – проект предоставлял застройщик. В результате школы в уже существующих районах постепенно ветшали и переполнялись.

Казачкова сказала, что теперь нужно сконцентрировать внимание на уже застроенной части города.

"Мы проверили обеспеченность местами в образовательных учреждениях в целом по городу и по каждому району. Во вторую смену сейчас учится 14% нижегородских школьников, это 16,5 тысяч человек. Если говорить в целом о задачах федеральной программы, в которую мы вошли, – это ликвидация второй смены в полном объеме", – добавила Казачкова.

Панов выступил с инициативой выделить деньги на проектирование двух школ: в Автозаводском микрорайоне "Юг" и в Сормовском районе (в границах улиц Машинная и Победная), для того, чтобы войти в федеральную программу на следующий год.

Еще одна задача, которую глава города назвал одной из самых важных, строительство школы в Верхних Печерах. В микрорайоне сейчас около четырех тысяч школьников, из них полторы тысячи учатся во вторую смену.

"Строительство этой школы долго откладывалось по многим причинам: не было денег на проектирование, не было подготовленного земельного участка. Сейчас нас поддержал губернатор, он выделяет 31 млн рублей для того, чтобы мы могли начать проектирование", - подчеркнул Панов.

Депутаты Гордумы одобрили предложение о выделении средств на проектирование двух школ, вопрос вынесен на основное заседание 19 сентября.

Напомним, в марте члены комиссии Гордумы по местному самоуправлению перенесли вопрос проектирования и строительства школы в Верхних Печерах в связи с тем, что не могли решить, строить на этом месте школу или детский сад.