Нижний сегодня: главные события дня Общество

Пятнадцать проектов от Нижегородской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших практик

Пятнадцать проектов от Нижегородской области отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. На конкурс будут направлены образовательная программа для социальных предпринимателей "Бизнес-старт", онлайн-чат между органами власти и предпринимателями Нижегородского района города Нижнего Новгорода, чемпионат по ездовому спорту (гонки на собачьих упряжках) "Зимняя сказка", инклюзивный лагерь для молодежи "Я- Предприниматель" и другие.

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября 2018 года. Согласно информации, церемония состоится в 14:00, о месте её проведения пока не сообщается. Как пояснили в пресс-службе, оно ещё не определено.