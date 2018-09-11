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14 сентября 2018 17:09  [72] Нижегородские детские сады присоединились к проекту "Эффективная губерния"
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14 сентября 2018 15:34  [414] Пропавшая 14 сентября в Кстовском районе Нижегородской области двухлетняя девочка найдена живой
14 сентября 2018 15:23  [97] Посевная компания завершается в Нижегородской области
14 сентября 2018 15:14  [145] Владимир Панов предложил внедрять новый подход к строительству школ в Нижнем Новгороде
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

14 сентября 2018 19:01  [59] Общество

Пятнадцать проектов от Нижегородской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших практик

Пятнадцать проектов от Нижегородской области отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. На конкурс будут направлены образовательная программа для социальных предпринимателей "Бизнес-старт", онлайн-чат между органами власти и предпринимателями Нижегородского района города Нижнего Новгорода, чемпионат по ездовому спорту (гонки на собачьих упряжках) "Зимняя сказка", инклюзивный лагерь для молодежи "Я- Предприниматель" и другие.

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября 2018 года. Согласно информации, церемония состоится в 14:00, о месте её проведения пока не сообщается. Как пояснили в пресс-службе, оно ещё не определено.

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