"Нижегородпассажиравтотранс" оспаривает в суде постановление налоговой инспекции о назначении штрафа

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) оспаривает в суде постановление налоговой инспекции о назначении штрафа. Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда области 13 сентября 2018 года.
Согласно определению суда, заявление принято к производству. НПАТ просит суд отменить постановление начальника инспекции федеральной налоговой службы по Нижегородскому району Павлычевой Н.С. в отношении муниципального предприятия о назначении НПАТ административного наказания, в каком размере - не указано.
В определении суда также сообщается о том, что инспекции предложено в срок не позднее 5 октября представить письменный мотивированный отзыв с документальным и правовым обоснованием своей позиции по делу. Дата проведения первого заседания пока не назначена. Отметим, что дело находится в разделе "Банкротные дела".
Напомним, в июле Дума одобрила передачу двух зданий НПАТ в залог налоговой службе области во избежание критического состояния в работе предприятия. Тогда и.о. гендиректора НПАТ Александр Хватов сообщал, что задолженность предприятия перед налоговой составляла 260 млн рублей.
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