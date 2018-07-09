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Общество

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу двух зданий НПАТ в залог налоговой службе

11 июля 2018 11:20  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу зданий МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) в залог налоговой службе области. Такое решение было принято на заседании Гордумы 11 июля 2018 года.

Предметом залога стали два здания: на ул. Удмуртская, 40 и ул. Кима, 335 общей площадью более 17 тысяч кв. метров в связи с угрозой блокировки деятельности предприятия. Ранее, на совместном заседании комиссий Думы 9 июля депутаты предложили, что если этого не сделать, то предприятие может оказаться в критическом состоянии.

Как сообщал ранее и.о. директора НПАТ Александр Хватов, задолженность предприятия перед налоговой составляет 260 млн рублей, в том числе за четвертый квартал 2017 года и первый, второй кварталы 2018 года, в пенсионный фонд, фонд социального страхования и по НДФЛ. Долги НПАТ планирует погашать долги из собственных средств, которые предприятие намерено получить за счет новой транспортной схемы города.

Как подтвердил глава города Владимир Панов после встречи с предпринимателями 10 июля, конкурс на должность нового руководителя НПАТ, вместо Артема Коновалова, еще не объявлен.

Напомним, общий долг МП "Нижегородпассажиравтотранс" на 1 июня 2018 года составил почти 1,16 млрд рублей.

Напомним также, дептранс планирует закупить для НПАТ 400 автобусов, но источники финансирования и сроки пока не определены. Как сообщалось ранее, в апреле около 50 автобусов НПАТ, работающих на газомоторном топливе, ежедневно не выходили в рейсы из-за неисправностей. В мае стало известно, что водители предприятия массово увольнялись из-за задержек по зарплате, но потом задолженность была погашена.

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