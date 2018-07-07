Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу зданий НПАТ в залог налоговой службе во избежание банкротства Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу зданий МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) налоговой службе области в залог во избежание банкротства. Такое решение было принято на совместном заседании комиссий Гордумы по бюджету, экономике, имуществу и строительству 9 июля 2018 года, вопрос будет вынесен на внеочередное заседание Думы 11 июля.



Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева сообщила о том, что предметом залога могут быть два здания: на ул. Удмуртская, 40 и ул. Кима 335 общей площадью более 3,5 тысяч кв. метров. "Серьезная ситуация, существует угроза блокировки деятельности предприятия, налоговая служба может заблокировать работу НПАТ 16 июля. Заключение договора залога может помочь. Долг перед налоговой составляет более 250 млн рублей. Это крайняя мера, чтобы оставить в действии муниципальное предприятие. Налоговая дает отсрочку ", - рассказала она. Общая стоимость зданий оценивается в сумму 222 млн рублей.



"У НПАТ есть другие долги, другие поставщики тоже могут предъявить свои требования, тогда как быть?", - заметил депутат Герман Карачевский (ЛДПР).



Депутаты также поинтересовались, из каких источников НПАТ будет погашать долги, если через год не получится рассчитаться с налоговой службой, и существует ли график погашения обязательств. "Будем погашать долги из собственных средств, их планируется получить за счет новой транспортной схемы города. Решение принималось очень быстро, поэтому график погашения еще готовится по этим суммам. Общий долг 260 млн рублей, в том числе за четвертый квартал 2017 года и первый, второй кварталы 2018 года, задолженность в пенсионный фонд, фонд социального страхования и по НДФЛ. Предприятие работает, отсрочка поможет выплачивать текущие налоги и не залезать бюджетом в просроченную задолженность", - ответил и.о. директора НПАТ Александр Хватов. Он также ответил, что у него нет информации о том, объявлен ли конкурс на должность директора НПАТ, после того, как в июне москвич Артем Коновалов покинул этот пост.



"Здесь нет правых и виноватых. График реструктуризации – это выигрыш времени, это даст понимание. Сегодня много говорят о развитии маршрутной сети. Модель формирования залогового актива – это единственная нормальная модель. В случае блокирования счетов, ни расплатиться за топливо, запчасти, ни выплатить зарплату НПАТ не сможет", - обратил внимание депутат Марк Фельдман ("Единая Россия"). В итоге члены комиссии единогласно проголосовали за передачу зданий в залог.

Напомним, общий долг МП "Нижегородпассажиравтотранс" на 1 июня 2018 года составил почти 1,16 млрд рублей.

Напомним также, дептранс планирует закупить для НПАТ 400 автобусов, но источники финансирования и сроки пока не определены.



Как сообщалось ранее, в апреле около 50 автобусов НПАТ, работающих на газомоторном топливе, ежедневно не выходили в рейсы из-за неисправностей. В мае стало известно, что водители предприятия массово увольнялись из-за задержек по зарплате, но потом задолженность была погашена.