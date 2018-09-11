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Общество

Мемориальный камень в память жертв красного террора открыли в Нижегородской области

17 сентября 2018 18:03  [35] Общество

Фото: организаторы

Мемориальный камень в память жертв красного террора открыли в Курмыше Пильнинского района Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы установки памятника.

Камень привезли потомки земского врача Николая Салищева. Его расстреляли здесь сто лет назад.

В приказе от 8 сентября 1918 года написано: "... растерзанию должны быть подвернуты все: кто агитирует и выступает против советской власти, прячут товары с целью бесчестной наживы, в том или ином виде обирающие бедноту города и деревни и неисполняющие распоряжений советской власти".

"Николай не был ни белогвардейцем, ни кулаком. Он просто лечил людей", - приводятся в сообщении слова правнучки Николая Салищева.

"Страшная трагедия произошла на этих улицах. От большинства убитых людей не осталось ни имен, ни могил. Память стерта о них, как ластиком", - добавила она.

Всего во время карательной кампании в Курмышском уезде убито более 600 человек. Большинство архивных документов до сих пор недоступны.

Камень установили в парке недалеко от памятника красноармейцам, убитым во время восстания. На камне надпись: "Памяти жертв трагических событий 1918 г. в Курмышском уезде. Имена их ты сам, Господи, знаешь. 2018".

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