Мемориальный камень в память жертв красного террора открыли в Нижегородской области Общество

Фото: организаторы

Мемориальный камень в память жертв красного террора открыли в Курмыше Пильнинского района Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы установки памятника.

Камень привезли потомки земского врача Николая Салищева. Его расстреляли здесь сто лет назад.

В приказе от 8 сентября 1918 года написано: "... растерзанию должны быть подвернуты все: кто агитирует и выступает против советской власти, прячут товары с целью бесчестной наживы, в том или ином виде обирающие бедноту города и деревни и неисполняющие распоряжений советской власти".

"Николай не был ни белогвардейцем, ни кулаком. Он просто лечил людей", - приводятся в сообщении слова правнучки Николая Салищева.

"Страшная трагедия произошла на этих улицах. От большинства убитых людей не осталось ни имен, ни могил. Память стерта о них, как ластиком", - добавила она.

Всего во время карательной кампании в Курмышском уезде убито более 600 человек. Большинство архивных документов до сих пор недоступны.

Камень установили в парке недалеко от памятника красноармейцам, убитым во время восстания. На камне надпись: "Памяти жертв трагических событий 1918 г. в Курмышском уезде. Имена их ты сам, Господи, знаешь. 2018".