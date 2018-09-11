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Общество

Семь новых рекламных конструкций планируется установить в Нижнем Новгороде

19 сентября 2018 11:28  [26] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Семь новых рекламных конструкций планируется установить в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года.

Речь идет о размещении новых рекламных конструкций по пр. Гагарина, 224А (уникальная рекламная конструкция площадью 18 кв.м.), а также шести щитов (6х3 метра) по адресам: ул. Поющева - напротив пр. Ленина,1; на пересечении ул. Дьяконова,14/ул. Дружаева; бул. Мещерский,2; бул. Мещерский,5 – на углу дома; ул. Советской Армии,2 и на пересечении ул. Ярошенко,5А, ул. Рябцева и ул. Чаадаева. Места размещения были подобраны МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры города" и расположены на муниципальной собственности.

Напомним, в июне Дума утвердила 14 дополнительных мест для размещения рекламных конструкций в городе, что позволит привлечь в бюджет города 2,5 млн рублей.

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