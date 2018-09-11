Нижегородская Дума утвердила изменения в структуре горадминистрации 19 сентября Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в структуре городской администрации 19 сентября 2018 года. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы.

За изменения в структуру проголосовали 34 депутата, против – никто.



Согласно изменениям, в структуре мэрии появятся советники главы города для выполнения отдельных проектов.

В ходе обсуждения вопроса депутат Алексей Ситдиков поинтересовался, не будет ли при введении в структуру советников снижения ответственности муниципалитета по тем или иным проектам. "Не будет ли это такой черный кардинал, который будет вмешиваться в работу других заместителей? Не будет ли размывания ответственности?", - спросил он.



"О каком черном кардинале вы говорите? Проектное управление – это когда есть определенные задачи, на которых фокусируются советники. К примеру, у советника есть поручения, либо это контрольная, либо организационная функция. В рамках текущей деятельности заниматься чем-то одним сложно, в рамках проектной деятельности – это нормальная практика. Советник принимается на конкретную задачу, он ее выполняет, потом трудовые отношения с ним прекращаются. С точки зрения урегулированности, у нас есть надзорные органы - прокуратура. Глава города несет ответственность, размывание ответственности невозможно", - ответил глава города Владимир Панов.



Как предполагает документ, помимо советников в администрации вводится еще одна новая должность - заместитель руководителя аппарата главы города. Он будет курировать управление организационного обеспечения деятельности главы администрации, а также комитет международных отношений. При этом, руководитель аппарата главы города будет отвечать за своего зама, а также за работу комитета международных отношений, департамента кадровой политики и управления по связям со СМИ.



Кроме того, упраздняется должность одного из заместителей главы администрации, который должен был отвечать за работу департамента экономического развития, а также департамента предпринимательства.



Что касается персоналий, то ранее Владимир Панов говорил о том, что Наталия Казачкова продолжит работать в должности первого заместителя. Анатолий Молев, Александр Герасименко и Иван Носков также останутся на своих постах. Соответственно, на данный момент вакантны должности трех замов: по образованию, культуре и спорту; по информационным технологиям и связи, а также по соцполитике. Панов ответил, что на эти должности проходят конкурсные процедуры. Окончательное решение по кандидатурам Панов будет принимать лично, по состоянию на 19 сентября оно не принято.



Помимо сокращения одного из заместителей, также упраздняется должность главного архитектора города. Ранее, Панов объяснял это тем, что была создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Институт развития городской среды Нижегородской области" в апреле 2018 года. Функции главного архитектора переданы в АНО.



Напомним, новая структура администрации была одобрена депутатами Гордумы в апреле 2018 года.