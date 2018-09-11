Гордума одобрила передачу здания по ул. Грузинской в Нижнем Новгороде в безвозмездное пользование агентству "СССР" Общество

ул. Грузинская, 4 Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила передачу в безвозмездное пользование здания по ул. Грузинской для НРОО "Студия современной социальной рекламы" ("СССР"). Решение было принято на заседании 19 сентября 2018 года.



Подвал в доме № 4 на ул. Грузинской площадью 148,4 кв.метров 1917 года постройки планируется передать некоммерческой организации в безвозмездное пользование под новое городское творческое пространство "Цоколь" сроком на пять лет. Ранее, президент НРОО "СССР" Олег Шакирский рассказывал, что получение помещения в безвозмездное пользование – это необходимость.



На заседании депутат Евгений Лазарев усомнился в этой необходимости. "Господин Шакирский сказал в СМИ, что помещение будет использоваться для неких встреч, якобы Шакирский проводит рядом с домом какие-то "дворовники". Я видел, чем ребята занимаются - собираются, иногда выпивают. Социальная полезность мне представляется сомнительной", - сказал Лазарев.



Глава города Владимир Панов, отвечая депутату, подчеркнул, что в настоящее время "не происходит передача здания именно Шакирскому". "Вы упоминали про ребят, которые там выпивают. Несколько месяцев назад был субботник в Почаинском овраге, и потом мы там пили чай. Может быть, вы нас заметили? Данное помещение включается в список тех объектов, которые могут предоставляться некоммерческим организациям, есть отдельная процедура. Будет контроль за тем, чтобы общественное благо присутствовало. Вашу энергию надо направить на помощь комитету по управлению городским имуществом. Выберите любое созидательное направление по защите интересов муниципалитета", - сказал Панов.



"Если Лазарев обратил внимание, что продажа данного помещения принесёт порядка 3 млн рублей в бюджет города. "Я просматриваю все объекты в городе, сначала они выставляются в аренду, потом на продажу. Хорошие и интересные объекты не продаются. И еще один интересный момент - не все в нашем городе измеряется рублем. Есть такая вещь, как общественное благо", - ответил Панов.



В итоге, после прений, было принято решение о передаче подвала в безвозмездное пользование. За - проголосовал 31 депутат, против - один, воздержался - один.