Более 50 деревьев вырубают в рамках благоустройства нижегородского "Сквера им. 1905 года" Общество

срубленные деревья в Сквере им. 1905 года Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Более 50 деревьев вырубают в рамках благоустройства нижегородского "Сквера им. 1905 года" (в районе пл. Свободы).

20 сентября 2018 года в сквере собрались представители администрации, экологи, СМИ и жители, чтобы понять причины масштабной вырубки и найти ответы на другие вопросы. Обеспокоенность нижегородцы начали выражать в соцсетях еще несколько дней назад, когда в сквере началась вырубка деревьев. Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижегородского района Максим Смертин пояснил, что все происходит в рамках закона и предварительно согласовано.

"В апреле состоялись две встречи, где определили задачи по благоустройству. Была проведена экспертная оценка всех существующих зеленых насаждений в сквере, все деревья пронумерованы и, была дана объективная оценка описания по каждому дереву. Данные вошли в основу проекта комплексного благоустройства. Получены все необходимые согласования с комитетом охраны окружающей среды. Перед началом работ по вырубке мы пригласили экологическую организацию "Дронт", - рассказал он.

Согласно документам на сайте госзакупок, всего вырубке подлежат 54 дерева. При этом к аварийным и сухостойным относятся 19 деревьев, а также не аварийные деревья - 26 бальзамических тополей, пять ясенелистных кленов, три липы и одна береза.

При этом в рамках компенсационного озеленения будет высажено только 35 деревьев, что составит 65% взамен 54 вырубленных. Стоимость компенсационного озеленения составляет 192,57 тысяч рублей.

Участников встречи возмутила не столько сама вырубка, сколько объем компенсационного озеленения, который составляет всего две трети: вместо части вырубленных деревьев высадят кустарники.

"Компенсационное озеленение в рамках первой очереди предусматривает посадку 13 деревьев липы мелколистной, средний возраст восемь лет; массивов кустарника пузыреплодника - около двух тысяч единиц. В рамках второй очереди, в 2019 году планируется высадка кустарников, травянистых многолетних растений", - сообщил Смертин.

Журналисты обратили внимание, что на озеленение и ремонт сквера будет потрачено менее 5 млн рублей по смете, а на устройство дорожек более 40 млн рублей.

"Устройство тропинок в разы дороже озеленения. Это и стоимость материалов, и техники. Площадь покрытия дорог увеличится на 6%", - ответил Смертин.

Жители заметили, что в сквере не такой большой транспортный поток, чтобы увеличивать количество дорожек.

"Я была на этих слушаниях в апреле по обсуждению проекта благоустройства. Тогда поступило предложение - узаконить "народные тропы" и сделать дорожки, но ни на одной из этих встреч нам не говорили, что нужно жертвовать деревьями", - добавила председатель Союза попечительских советов парков Мария Попова.

"Реализация концепции не предусматривала вырубки. Это на основании заключения дендрологов и ландшафтных специалистов", - сказала руководитель АНО "Институт развития городской среды области" Дарья Шорина (Институт организовал серию обсуждений по каждому проекту благоустройства в апреле-мае 2018 года – прим. НИА "Нижний Новгород").

"Никакая оценка не натягивалась искусственно, мы давали трезвую оценку. Те деревья, которые выпилены – они гнилые. У нас было 19 деревьев и сколько-то деревьев под реконструкцию, это такие же аварийные деревья были с дуплами. Они неудовлетворительные. Решили в качестве реконструкции провести вырубку", - ответил руководитель ООО "Росток" (организация, которая проводила обследование зеленых насаждений в сквере) Олег Кержаков.

По вопросам вырубки он посоветовал обратиться к компании-проектировщику, представителя которой на встрече 20 сентября не было.

"Организация, которая заключила подряд на проектирование сквера, подсчитывает баланс деревьев и при проектировке закладывает нужное количество в соответствие с заданием и пожеланием жителей", - пояснил Кержаков.

"Этот парк закладывался в 1930-х годах, а из него делают остановочную площадку!", - заметил один из местных жителей. Шорина пообещала организовать еще одну серию обсуждений с жителями по теме компенсационного озеленения в сквере. Дата пока неизвестна.

Журналисты также поинтересовались, почему на месте вырубки находится тяжелая техника и личный транспорт, на каком основании он припаркован прямо на месте только что вырубленных деревьев? В администрации пообещали урегулировать этот вопрос.

Руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов отметил, что прежде чем рубить, нужно было детально обсудить каждый пункт благоустройства.

"Неправильно, что мы не доводим до конца обсуждение проекта, и дальше реализация начинается так, как кто-то понимает, но не все договорились. Деревья маркировались двумя категориями, "А"- аварийные, "Р" – реконструкция. Понятно, они будут мешать дорожкам, но оказывается, что дорожки не должны были мешать деревьям, кто-то где-то улучшил проект, мы не видим конечный вариант. Здесь отличная брусчатка, по проекту мы ее снесем и положим еще более отличную. Зачем? Правила не всегда соответствуют здравому смыслу. Нарисовано одно, а делается другое", - резюмировал Асхат Каюмов.

Добавим, что на вопрос, почему не проводят компенсацию в пропорции 1/1, участники встречи так и не ответили.

Напомним, в конце августа компания из Арзамаса выиграла торги по благоустройству "Сквера им. 1905 года". ООО "Жилищно-коммунальный холдинг" выполняет работы стоимостью 51,69 млн рублей.

Речь идет об оказании услуг по планировке ландшафта в срок до 31 октября 2018 года. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет пять лет. Подрядчик должен выполнить благоустройство и озеленение сквера, в частности сделать ремонт покрытий дорожек и площадок; установить малые архитектурные формы и провести расчет компенсационных выплат при уничтожении деревьев. В смете расходов 2,4 млн рублей составляют демонтажные работы; 4,9 млн рублей – ремонт и озеленение сквера; 40,7 – ремонт покрытий дорожек и площадок; 4,5 – малые архитектурные формы и всего 192,57 тысяч рублей - компенсационное озеленение.

Как сообщалось ранее, "Сквер им. 1905 года" был выбран по итогам референдума 18 марта по программе "Комфортная городская среда" в Нижнем Новгороде.