Более 55 заявок будет рассмотрено на заседании совета по земельным отношениям Нижегородской области 21 сентября Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 55 заявок будет рассмотрено на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 21 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Согласно информации, на заседании под председательством министра имущественных и земельных отношений региона Сергея Баринова планируется рассмотреть 56 заявок на реализацию инвестиционных проектов. В их числе - заявки на предоставление участков под строительство лечебно-оздоровительного лагеря в Дзержинске и центра культуры в р.п.Вознесенское.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению Глеба Никитина в июле текущего года. Совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета и принятия решений по объектам культурного наследия региона также войдут в компетенцию данного органа.