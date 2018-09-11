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Экономика

Глеб Никитин предложил увеличить расходы бюджета Нижегородской области на 1,8 млрд рублей

17 сентября 2018 16:13  [69] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2018 год. Об этом сообщает региональное министерство финансов 17 сентября 2018 года.

Так, на повышение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры планируется направить 216,2 млн рублей, на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан - 240 млн рублей, на вакцинопрофилактику и высокотехнологичную медицинскую помощь - 100 млн рублей.

Кроме того, планируется выделить 280 млн рублей отдельным категориям граждан в качестве компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Как отмечается в пресс-релизе, дополнительная сумма выделяется в связи с ростом численности получателей выплат и среднемесячного размера компенсации, а также в связи с увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета будут увеличены на 2,2 млрд рублей — до 152,3 млрд рублей, расходы — на 1,8 млрд рублей (до 154,9 млрд рублей).

Напомним, что проект бюджета на 2019−2021 годы для рассмотрения в первом чтении планируется внести в региональный парламент 25 октября 2018 года. По поручению Глеба Никитина планируется осуществить предварительный расчет к нулевому чтению с указанием полной суммы необходимых объемов финансирования по каждому из направлений.

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