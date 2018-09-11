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Бизнес

Завод "Красное Сормово" построил пятый сухогруз RSD59 в рамках контракта с ГТЛК

21 сентября 2018 15:47  [65] Бизнес
Спуск на воду сухогруза Пола Фива

Спуск на воду сухогруза Пола Фива

Фото: Завод Красное Сормово

Нижегородский завод "Красное Сормово" построил последний сухогруз проекта RSD59 в рамках контракта на пять теплоходов с "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода.

Судно получило название "Пола Фива". В настоящее время его спустили со стапелей, теперь сухогрузу предстоят швартовные и ходовые испытания, после чего теплоход отправят заказчику.

Как сообщил на церемонии спуска судна на воду врио генерального директора завода "Красное Сормово" Михаил Першин, сейчас руководство судоверфи ведет переговоры с ГТЛК о продолжении сотрудничества.

Напомним, что завод "Красное Сормово" заключил контракт на строительство судов RSD59 в конце 2016 года. Контракт является трехсторонним - между заводом, ГТЛК (заказчик) и судоходной компанией "Пола Райз" из Санкт-Петербурга (эксплуатант судов).
Соглашение также предусматривало строительство танкеров-химовозов проекта RST27М. Передача этих судов завершилась в мае текущего года.

СПРАВКА:
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

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